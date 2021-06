2021年06月02日 11時42分 ソフトウェア

「iPhoneをiOS14.6にしたらバッテリーの消耗が最悪になった」という苦情が多発



Appleは現地時間の2021年5月24日に「iOS 14.6」「iPadOS 14.6」の配信をスタートしました。これらOSでは脆弱性やセキュリティ問題が解決されていますが、一部ユーザーから「バッテリーの消耗が激しくなっている」という声も上がっています。



Some Users Reporting Excessive Battery Drain Following iOS 14.6 Update - MacRumors

https://www.macrumors.com/2021/06/01/ios-14-6-users-reporting-battery-drain/



Some iPhone users report excess battery drain on iOS 14.6 – are you affected? - 9to5Mac

https://9to5mac.com/2021/06/01/iphone-users-report-excess-battery-drain-ios-14-6/



Shockingly bad iPhone battery life since installing iOS 14.6? Here's a possible fix | ZDNet

https://www.zdnet.com/article/shockingly-bad-iphone-battery-life-since-installing-ios-14-6-heres-a-fix/



この問題はAppleのサポートコミュニティやMacRumorsのフォーラムで報告されています。



Appleのサポートコミュニティに書き込まれた内容は以下のようなもの。pruthvirajpatil1911というユーザーは「iOS 14.6は過度にバッテリーを消耗しています。iOS 14.5は遅すぎてゲームとOSのパフォーマンスに問題を抱えていましたが、これらの問題は解決されました。そしてバッテリーの消耗という新しい問題が生まれました」と述べています。



Ios 14.6 battery - Apple Community

https://discussions.apple.com/thread/252805883





また、「iOS 14.6はバッテリーの消耗と発熱の問題を抱えており、イライラします。iOS 14が公式で発表されてから、どのバージョンにおいてもバッテリー消費と発熱の問題があります。このような問題はiPhone 12シリーズでは発生していません。なぜ修正しないのですか?」とコメントする人も。



Ios 14.6 battery and heating issue | MacRumors Forums

https://forums.macrumors.com/threads/ios-14-6-battery-and-heating-issue.2297866/





バッテリーの問題はiOS 14.5でバッテリー再調整機能が搭載された後からiPhone 11ユーザーによって報告されるようになりました。一方で、iOS 14.6のバッテリー問題はiPhone 12 Pro Maxのユーザーからも報告されており、あるユーザーは「素晴らしかったバッテリー寿命がおそろしく悪くなった」と述べています。



この問題の原因の1つは、Appleのポッドキャストアプリだとみられています。iOSの「設定」→「バッテリー」からバッテリー使用状況を確認したユーザーがポッドキャストアプリを削除したところ、問題が解決されたとのこと。このため、テクノロジー系メディアのZDNetは「Appleのポッドキャストアプリからサードパーティーアプリに切り替えること」を1つの解決手段として示しています。



自分のiPhoneのバッテリー状況を確認するには「設定」をタップして……





「バッテリー」を選択。





「バッテリーの状態」をタップします。





ここでバッテリー状態を確認可能。最大容量として示される数字が100%に近いほど、新品時に近いことを意味します。





また「App毎のバッテリー使用状況」から、使用しているアプリのうちバッテリー消費が大きいものを確認できます。





なお、Apple製品の情報を配信する9to5Macがアンケートをとったところ、総投票数2147票のうち、「iOS 14.6でバッテリーが悪化した」の投票数は65.16%にあたる1399票となりました。