AMDがノートPC向けRDNA2搭載GPU「Radeon RX 6000M」シリーズを発表、バイオ8が1440p最高設定で140fps超え



AMDが2021年6月1日に台北国際コンピュータ見本市(COMPUTEX)で行った基調講演の中で、RDNA2アーキテクチャを搭載したノートPC向けGPU「Radeon RX 6800M」「Radeon RX 6700M」「Radeon RX 6600M」を発表しました。ノートPC向けの低消費電力GPUでありながら、1080p(フルHD)および1440pでの快適なゲーミングを実現し、最上位モデルの「Radeon RX 6800M」では、「バイオハザード ヴィレッジ」が1440p・最高設定で最大141fpsに達するとのことです。



AMD Unveils RDNA 2 Mobile Graphics, New Laptops and More at Computex 2021

https://www.amd.com/en/press-releases/2021-06-01-amd-unveils-rdna-2-based-mobile-graphics-new-amd-advantage-laptops



AMD Radeon™ RX 6800M | AMD

https://www.amd.com/ja/products/graphics/amd-radeon-rx-6800m



AMD Radeon™ RX 6700M グラフィックス | AMD

https://www.amd.com/ja/products/graphics/amd-radeon-rx-6700m



AMD Radeon™ RX 6600M グラフィックス | AMD

https://www.amd.com/ja/products/graphics/amd-radeon-rx-6600m



AMDは、2021年6月1日にRDNA2アーキテクチャを搭載したノートPC向けGPU「Radeon RX 6800M」「Radeon RX 6700M」「Radeon RX 6600M」を発表しました。3種類のGPUはそれぞれ「Radeon RX 6800M」が1440p・120fps、「Radeon RX 6700M」が1440p・100fps、「Radeon RX 6600M」が1080p・100fpsをターゲットに設計されているとのこと。



以下の図は「Radeon RX 6800M」を用いて各ゲームを1440p・最高設定で動作させた際の最高fpsを示しています。図を確認すると「バイオハザード ヴィレッジ」では141fps、「Apex Legends」では152fpsを記録していることが分かります。さらに、比較的軽量なシューティングゲーム「レインボーシックス シージ」では318fps、「VALORANT」では417fpsという非常に高いフレームレートを記録しています。





「Radeon RX 6800M」「Radeon RX 6700M」「Radeon RX 6600M」それぞれの詳細なスペックはこんな感じ。



Radeon RX 6800M Radeon RX 6700M Radeon RX 6600M 演算ユニット数 40 36 28 最大ゲーム周波数 2300MHz 2300MHz 2177MHz ピーク時テクスチャフィルレート 368GT/s 331.2GT/s 274.2GT/s ピーク時半精度演算性能 23.55 TFLOPs 21.2 TFLOPs 17.55 TFLOPs ピーク時単精度演算性能 11.78 TFLOPs 10.6 TFLOPs 8.77 TFLOPs ROP数 64 64 64 ストリーミングプロセッサー数 2560 2304 1792 トランジスター数 17.2B 17.2B 11.1B 消費電力 145+W 最大135W 最大100W Infinity Cache 96MB 80MB 32MB 実質メモリー速度 16Gbps 16Gbps 14Gbps メモリータイプ GDDR6 GDDR6 GDDR6 メモリーインターフェイス 192bit 160bit 128bit 最大メモリー大域幅 384GB/s 320GB/s 224GB/s



また、「Radeon RX 6000M」シリーズは、電力を動的に管理してデバイスのパフォーマンスを向上させる「AMD SmartShiftテクノロジー」や、AMD製のCPUとGPUを組み合わせることでVRAMを最大限に活用する「AMD Smart Access Memory」にも対応しています。



「Radeon RX 6000M」シリーズを搭載したノートPCは、2021年6月以降に順次登場予定とのこと。グラフィックビジネス部門のゼネラルマネジャーを務めるスコット・ハーケルマン氏は、「私たちは、高性能でエネルギー効率に優れた『Radeon RX 6000M』シリーズをゲーマーに提供できることに興奮しています。『Radeon RX 6000M』シリーズを搭載したノートPCは、最高のゲーム体験のために最大限に最適化されています」と述べ、「Radeon RX 6000M」シリーズの性能への自信をアピールしています。



なお、スコット・ハーケルマン氏とAMDのリサ・スーCEOによる「Radeon RX 6000M」シリーズの発表の様子は、以下のムービーの12分37秒あたりからスタート。以下の埋め込みリンクをクリックすると、当該箇所から再生が始まります。



AMD at Computex 2021 - YouTube