「なめるだけで虫歯を治してさらに歯を強くしてくれるトローチ」が開発中

通常、歯は人生で1度しか生え替わることがなく、虫歯などで穴が空いてしまった歯を治療するには、歯科医で歯を削ってもらったり、かぶせ物をしてもらったりする必要があります。しかし、歯を削ったり抜いたりしなくても「なめるだけで歯が治り、さらに虫歯になりにくくなる トローチ 」が、ワシントン大学の研究チームによって開発されています。 Trials begin on lozenge that rebuilds tooth enamel - UW School of Dentistry https://dental.washington.edu/trials-begin-on-lozenge-that-rebuilds-tooth-enamel/ ワシントン大学歯学部のMehmet Sarikaya教授らが開発したのは、遺伝子工学によって生成された ペプチド のカプセルを含んだトローチです。このペプチドはエナメル質の形成に重要なタンパク質である アメロゲニン に由来するもので、歯根の表面を構成するセメント質の形成にも重要な役割を果たすとのこと。カプセルの中には歯の エナメル質 の構成要素であるリンとカルシウムイオンが入っています。

2021年06月01日 08時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1i_yk

