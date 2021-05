2500万件のTwitter投稿を分析してわかった「人の気分のサイクル」とは？

「1日あるいは1週間という単位で観察すると、人の気分には何らかの周期が存在するのではないか?」という仮説を立てた研究者らにより、2500万件のTwitter投稿が分析されました。分析の結果、確かに1日あるいは1週間単位で「気分のサイクル」が存在することが示されています。 Twitter, time and emotions | Royal Society Open Science https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsos.201900 Twitter data reveals rhythms of people's moods https://techxplore.com/news/2021-05-twitter-reveals-rhythms-people-moods.html これまでの研究で、睡眠不足や空腹感といったものが人の気分に大きな影響を与えることから、人の気分と 概日リズム の間に 関連性 がある可能性が示されてきました。 スイスにあるヌーシャテル大学とノルウェー科学技術大学の研究チームは、過去の研究からさらに踏み込んで、「人には通勤といったさまざまな要素を理由とした気分のサイクルが存在するのではないか」と仮説を立てたとのこと。この仮説をもとに、研究チームはさまざまな人口密度を持つアメリカの複数の都市で暮らす人を対象に調査を実施。被験者が行ったTwitter投稿のうち「~したい」「~したくない」といった2500万件もの 自己言及 のツイートを収集し、1日あるいは1週間のうちに各人の気分がどのように変化しているのかを分析しました。なお、研究チームは投稿の中の絵文字についても分析を行ったとのこと。

2021年05月31日 07時00分00秒 in メモ, Posted by logq_fa

