2021年05月30日 12時00分 サイエンス

深刻な病気を抱える患者に「通常の病院食」を与えると死亡リスクが増加する可能性



「病院食」と聞くと栄養バランスやカロリーが完璧に計算されていると思いがちですが、必ずしも病院食の栄養配分が優れているわけではなく、病院食による栄養失調は以前から問題視されています。スイスで慢性心不全の患者を対象に行われたランダム化試験によって、個人に最適化された栄養価の食事に比べて病院食は「30日以内の死亡リスクを1.7倍にする」との結果が示されました。



Individualized Nutritional Support for Hospitalized Patients With Chronic Heart Failure - ScienceDirect

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0735109721009384



Hospital Food Is Never Great, But For Some Patients It Means Death

https://www.sciencealert.com/for-those-with-chronic-heart-failure-hospital-food-really-can-kill-you





入院患者に提供される病院食は食べやすいように食材を細かく切ったり煮たりしますが、こうした調理の過程で多くの栄養素が失われてしまいます。また、食欲の低下によって十分な量が食べられない患者も多く、結果として入院中には栄養やカロリーが不足してしまいがちです。2019年の研究によると、アメリカでは30%以上の患者が入院中に栄養失調になるリスクを抱えているとのこと。



そこでスイスの研究チームは、病院食が入院患者の健康に及ぼす影響を調査するため、慢性心不全で入院した645人の患者を対象にした実験を行いました。慢性心不全とは、体の隅々に血液を送り出すポンプの役割を果たす心臓に問題が生じ、十分な血液を送り出せなくなる状態が長期間にわたって継続・進行する症状を指します。慢性心不全は全ての心疾患の終末的な病態であるため、予後は極めて悪いことが知られています。



この実験では入院した慢性心不全患者を無作為に分類し、一方のグループには入院してから2日以内に公認栄養士による栄養サポートを提供しました。栄養士はカロリーやタンパク質、微量栄養素の摂取目標を設定した献立を作成し、1日または2日ごとに検査を行って栄養目標が達成できているかをチェックしました。さらに、退院時には必要に応じて食事療法のカウンセリングを行ったり、栄養補助食品を与えたりしました。一方、対照群であるもう一方のグループには栄養士のサポートはなく、通常と同じ病院食が提供されました。





実験の結果、入院から30日後には栄養士の介入を受けた患者321人中27人(8.7%)が死亡したのに対し、病院食を提供された対照群の患者は324人中48人(14.8%)が死亡しました。つまり、通常の病院食を与えられた患者は入念な栄養サポートを受けた患者と比較して、30日以内に死亡する確率が1.7倍近く高かったとのこと。その後も同様の傾向は持続し、180日後までに死亡した介入群の患者は全体の4分の1でしたが、対照群の患者では全体の3分の1でした。



入院患者の平均滞在日数は10日ほどだったそうですが、入院時の栄養サポートが長期的な患者の死亡率に影響している点を見ると、介入群の患者は一定以上の割合で退院後も栄養士の言いつけを守り、栄養に気をつけた食生活を続けたことが示唆されています。なお、今回の実験では病院食の何が問題だったのかは特定されていませんが、栄養分やカロリーの不足、あるいは塩分過多や脂肪過多が悪影響を及ぼした可能性があるとのこと。



研究チームは、「私たちの研究は単一の栄養成分による効果の証拠を提供しません。むしろ、入院中に異なる栄養目標を達成するための栄養サポートを行うという全体的な戦略が、慢性心不全患者にとって有益であることを示唆しています」と述べました。