キリンが頭を動かしても低血圧で気絶しないのはなぜなのか？

首の長い動物の代表格「キリン」は、脳に血液を送るためにさまざまな身体機能が構築されています。キリンがどのような仕組みで体内の血圧を維持しているのか、いくつかの研究により明らかになっています。 The Cardiovascular Secrets of Giraffes | Science | Smithsonian Magazine https://www.smithsonianmag.com/science-nature/cardiovascular-secrets-giraffes-180977785/ キリンの頭は、成体であれば地上約6メートルにまで到達します。キリンの脳の血圧を、大型哺乳類の正常な血圧である110/70に維持するためには、心臓の血圧を220/180に保つ必要があります。このような血圧の場合、キリンは不整脈や心不全を発症してもおかしくありません。

2021年05月30日 21時00分00秒 in サイエンス, 生き物, Posted by log1p_kr

