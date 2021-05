2021年05月28日 21時00分 動画

飼い犬を風船で空に飛ばしたYouTuberが逮捕



かつて風船を多数つけたゴンドラで旅立った冒険家がいたように、ヘリウムなど軽い気体を詰めた風船で体を浮かすというのは十分可能です。ヘリウム入り風船で実際に「犬」を飛ばしたインドのYouTuberが、動物虐待の容疑で逮捕されました。



逮捕されたのは、登録者数415万人を誇るインド屈指の著名YouTuberのGaurav Sharma。Sharmaはヘリウム風船に自身の飼い犬をくくりつけて飛ばす様子をムービーで撮影。自身のYouTubeチャンネル上で公開しました。問題の映像が以下。





色とりどりの風船を結わえ付けられたポメラニアン。





抱えていた女性が手を放すと……





フワリ





飛んでいるというよりは「宙づり」に近い形で空中を水平移動。





続くシーンでは、男性が手を放すと犬が浮き上がってゆき……





マンションの3階に相当する高さまで飛んでいく様子が収められています。





Sharmaは問題のムービーを2021年5月21日に投稿しましたが、視聴者からの批判を受けて削除。その後、インドの動物保護団体People For Animalsの職員が地元のマルビヤ・ナガー警察署に通報し、今回の逮捕に至りました。



Poepole For Animalsからの通報を受け取ったマルビヤ・ナガー警察署のAtul Kumar Thakur氏は「災害管理法と動物虐待防止法の容疑で調書を作成しました。本件は保釈可能な容疑だったため、被告人は保釈されています。被告人は自分がYouTuberで、自分のチャンネルのためのビデオを撮影していたと供述しています」と語っています。