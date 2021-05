PCIe 5.0対応で最大14GB/sのシーケンシャルリードを誇るNVMe SSDコントローラーをMarvellが発表

ファブレス半導体メーカーの Marvell が、 PCI Express(PCIe) 5.0 に対応する初のNVMeSSDコントローラーを発表しました。新しいNVMe SSDコントローラーは、HDDコントローラーやストレージアクセラレーターと共に、MarvellのBraveraブランドで展開される予定です。 Marvell Announces First PCIe 5.0 NVMe SSD Controllers: Up To 14 GB/s https://www.anandtech.com/show/16703/marvell-announces-first-pcie-50-nvme-ssd-controllers Marvellが発表した新しいNVMeSSDコントローラーはデータセンターサーバー向けの製品である「 Bravera SC5 」というシリーズで、MV-SS1331とMV-SS1333の2モデルが存在します。それぞれのスペックは以下の表の通り。シーケンシャルリードのスループットは最大14GB/s、ランダムリードのパフォーマンスはおよそ200万 IOPS に達しており、PCIe 5.0に対応することで全体的なパフォーマンスはPCIe 4.0に対応していた前世代コントローラーの2倍になったとMarvellは述べています。

2021年05月28日 13時00分00秒 in ハードウェア, Posted by log1i_yk

