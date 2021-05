娘の未来のために30年後の戦争に挑むSF映画「The Tomorrow War」予告編

幼い娘のために地球の未来を救うべく、30年後の戦争で戦うことになる男の姿を描いたSFアクション映画「 The Tomorrow War 」の予告編が公開されました。本作はもともと2020年に劇場公開予定でしたが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で公開が延期され、その後、劇場公開自体が中止となって作品がAmazonに売却され、Amazon Prive Video作品として配信されることになったものです。 THE TOMORROW WAR | Official Trailer | Prime Video - YouTube 娘と一緒にサッカー中継を見ていたダン・フォレスター(演:クリス・プラット)の目の前で、中継画面が乱れます。

2021年05月27日 20時23分00秒 in 動画, 映画, Posted by logc_nt

