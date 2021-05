iOS 15では通知機能の強化やフードトラッキング機能の追加などが予測されている

Appleは日本時間の2021年6月8日から開発者向けイベントの「 WWDC21 」を配信する予定です。この中で発表されると目されている、iPhone向けのOSの最新版「 iOS 15 」では、通知機能が強化されたりユーザーが食べたものを記録していく「フードトラッキング機能」が追加されたりすると報じられています。 Sketchy rumor suggests iOS 15 will have enhanced notifications, food tracking features, more - 9to5Mac https://9to5mac.com/2021/05/25/sketchy-rumor-suggests-ios-15-will-have-enhanced-notifications-food-tracking-features-more/ iOS、macOS、watchOS、tvOSといったAppleが提供するOSの最新版が発表されるWWDCですが、開催が間近に迫った記事作成時点でも、アップデートに関する詳細はほとんどリークされていません。しかし、iOS 15に関するいくつかのリーク情報が飛び出しています。 iOS 15の新機能についてリークしたのは Connor Jewiss 氏。同氏のツイートによると、iOS 15では「ダークモードUIの強化」「メッセージアプリの強化」「健康におけるフードトラッキング機能」「UIの変更」「新しい通知設定およびロック画面」という4つの変化が起こるとのこと。

2021年05月26日

