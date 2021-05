「無許可マイニングは電気窃盗行為として司法機関に移送」などの措置の草案を内モンゴル自治区が発表

China's Inner Mongolia escalates crackdown on cryptomining | Reuters https://www.reuters.com/technology/chinas-inner-mongolia-escalates-crackdown-cryptomining-2021-05-25/ Chinese Province Proposes Social Credit Blacklisting of Bitcoin Miners: Report - Decrypt https://decrypt.co/71909/china-inner-mongolia-social-credit-blacklisting-bitcoin-miners 「内モンゴル自治区開発改革委員会」名で出された「8つの措置」の草案は、国務院金融安定発展委員会の第51回会議における「ビットコインのマイニング・取引の取り締まり」に関連したもの。 内モンゴル自治区の「第14次5カ年計画のエネルギー消費倍増抑制目標の達成を確保するための措置」を厳格に実施し、暗号資産のマイニング行為をさらにクリーンにして対策と処罰を強化することを目的として、長期的な規制メカニズムを構築するためのルール策定だとのこと。 挙げられている8つの項目は以下の通り。 1: マイニングを行う企業に対して電力や用地のサポートをしている工業団地、データセンター、発電所は、「中華人民共和国省エネルギー法」「中華人民共和国電力法」などの関連法令に基づき、省エネルギー監視の取り組みを強化し、エネルギー消費量の予算目標を削減する。隠蔽(いんぺい)行為については、関連法令、および党規に基づき、説明責任を厳格に追及する。 2: 大規模データセンターやクラウドコンピューティングなどの事業者がマイニングを行った場合、管轄官庁により各種優遇政策が取り消される。また、内モンゴル自治区の多国間取引市場からは撤退となり、「省エネルギー法」に基づいて厳格に責任を追及する。 3: 通信、インターネット関連の事業者がマイニングを行った場合、「中華人民共和国電気通信条例」関連規定に基づいて管轄官庁が電気通信事業許可を取り消し、厳格に責任を追及する。 4: インターネットカフェなどでマイニングが行われた場合、管轄官庁は法令に基づいて営業停止・是正などの処分を行う。 5: 無許可で行われるマイニングは、「中華人民共和国刑法」に基づき、違法な電気窃盗行為として、司法機関に移送して処理する。 6: 企業、個人などの主体により、暗号資産でマネーロンダリング(資金洗浄)を行うなどの違法行為があった場合、「中華人民共和国刑法」などの関連法規に基づき、司法機関に移送して処理する。 7: 企業、個人などの主体により、暗号資産を利用した違法な資金調達が行われた場合、「違法集資防止条例」などの関連法規に基づき、管轄官庁が厳格に処理する。 8: マイニングを行った企業および関係者は、関連規定に従ってブラックリストに記載する。公職者が職務を利用してマイニングを行ったり、マイニングの保護を行ったりした場合、すべて規律検査委員会に移送して処理する。 草案については2021年5月25日から2021年6月1日まで、電話かメールにてパブリックコメントを受け付けているとのことです。

2021年05月26日 14時43分00秒

