2021年05月25日 10時20分 メモ

たった1枚のチーズの写真から麻薬の売人が身元を特定され逮捕される



イギリス・リバプールのマージーサイド警察が、違法な薬物を販売していた容疑で39歳の男を逮捕しました。男は罪を認め、懲役13年6カ月の実刑判決を下されました。逮捕の決め手になったのはたった1枚のブルーチーズの写真でした。



Block of Stilton cheese led to the downfall of EncroChat drug dealer - Liverpool Echo

https://www.liverpoolecho.co.uk/news/liverpool-news/block-stilton-cheese-downfall-encrochat-20654184



A photo of cheese just got a UK drug dealer sentenced to 13 years in prison - The Verge

https://www.theverge.com/tldr/2021/5/24/22451278/cheese-encrochat-drug-dealer-jailed-conviction



逮捕されたのは、ロンドン・ヴォクソールに住むカート・スチュワート受刑者。スチュワート受刑者は「Toffeeforce」というハンドルネームで、暗号化チャットサービスであるEncroChatを利用してコカイン・ヘロイン・MDMAなどの薬物を販売していました。



しかし、2020年6月に欧州刑事警察機構による大規模な捜査が行われ、EncroChatのネットワークはハッキングされて停止。ヨーロッパ全体にはびこっていた薬物売買暗号化ネットワークに関わる800人以上が逮捕され、多数の薬物や現金、銃火器が押収されました。



今回スチュワート受刑者の逮捕の決め手となった以下の写真は、スチュワート受刑者がEncroChat上で共有したもので、左手にスティルトンチーズを持っているだけの写真です。





マージーサイド警察のリー・ウィルキンソン捜査官は「『Toffeeforce』は大量の薬物を売りさばいていましたが、このチーズの写真をEncroChat上で共有した後、スティルトンチーズにはまってしまったようです。我々はこの写真からToffeeforceの指紋と掌紋を分析し、そこからToffeeforceがスチュワート受刑者であることを立証しました」と述べています。



ニュースサイトのThe Vergeは、「指紋や掌紋を鮮明に写真に写してしまったこと」「2020年3月には司法機関によってハッキングされていたとウワサされていたEncroChatで写真を共有してしまったこと」という2点がスチュワート受刑者にとっての過ちだったと指摘しました。なお、マージーサイド警察によれば、すでにEncroChatのユーザーとして、イギリスだけで1万人、世界中で合計6万人が特定されているとのことです。