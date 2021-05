「高収入でも裕福にはなれない」のはなぜか、真の富を手に入れるための考え方とは？

「もっと裕福になりたい……」と思っている人は多く、高収入を仕事の第一条件として挙げる人もいますが、「裕福であること」と「高収入であること」は似ているものの同義ではないと、医師向けのファイナンス情報を発信する The MDpreneur は述べています。高収入であっても豊かになれない人はどんな人なのか、そして本当の意味で裕福さを手に入れるにはどのような選択をすべきかをThe MDpreneurが解説しています。 Purchase Cash Flow to Grow Wealth | Stop Buying StuffThe MDpreneur https://themdpreneur.com/purchase-future-cash-stop-buying-more-stuff/ 得られた収入から支出を引いて手元に残る資金の流れを キャッシュフロー と呼びますが、裕福になるためには「将来のキャッシュフローを増やすこと」が重要だとThe MDpreneurは説明しました。 生活のためにはキャッシュフローが必須ですが、自分の時間を切り売りしてキャッシュフローを生み出す方法では、現金を生み出せても富を生み出すことはできません。「安定した職業」と言われるものは存在するものの、ケガや解雇で働けなくなった時、キャッシュフローは止まってしまいます。このため経済が不確実な時代には、まず収入というキャッシュフローを多様化させることが重要だと、The MDpreneurはつづっています。 時間を切り売りして現金を得ていると、「物を買うために働く」というサイクルになります。この方法だと人は給料と雇用主の奴隷となってしまうとのこと。 「現金」と「富」、そして「高収入」と「富」は異なります。現金は富の移動であり、キャッシュフロー・サイクルは、どのように現金が入ったり出たりしているかを示すものです。富はキャッシュフロー・サイクルを生み出すものではなく、キャッシュフロー・サイクルを操作することで初めて富が生み出されます。

2021年05月24日 06時00分00秒 in メモ, Posted by logq_fa

