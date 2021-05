2021年05月24日 10時50分 ネットサービス

パレスチナに関する対応のまずさからFacebookアプリに対して1つ星レビューが殺到



App Store、およびGoogle Playで、Facebookアプリに対する1つ星のレビューが増加し、点数を押し下げています。アメリカ3大ネットワークの1つ・NBCによると、これはイスラエルとパレスチナの対立が深まる中、Facebookが長年、親パレスチナ的なアカウントや投稿を削除してきたことに対する「抗議活動」の成果だとのことです。



Pro-Palestinian activists target Facebook with 1-star app store reviews

https://www.nbcnews.com/tech/social-media/pro-palestinian-activists-target-facebook-1-star-app-store-reviews-n1268258





Facebook reportedly hit with campaign by pro-Palestinian activists leaving 1-star app store ratings - The Verge

https://www.theverge.com/2021/5/23/22450319/facebook-campaign-pro-palestine-activists-1-star-app-store-ratings-apple-google



パレスチナにまつわる投稿が検閲・削除されていることについてはInstagramやTwitterに対しても指摘がなされています。



InstagramとTwitterは「差別的な削除」をしているとの主張 - GIGAZINE





Facebook、およびInstagramに対してはアプリのレビューで1つ星をつけようという抗議の意図での活動が行われており、App Storeでは一時、レビュー点数が1.9にまで落ちたことが報告されています。





NBCは、Facebook社内掲示板の情報として、Facebookが本件を「SEV1」に分類していることを報じています。SEV1は、Facebookのサイトイベントとして上から2番目に優先度の高いもので、サイトに大きな問題があるときに使用されます。



あるソフトウェアエンジニアは社内掲示板で「イスラエルとパレスチナの対立激化により、ユーザーの信頼は低下しています。ユーザーはこの状況への対応に腹を立てています。自分たちが検閲され、配信は制限され、最終的に黙らされるのではないかと感じています。その結果として、1つ星のレビューを残しているのです」と危機感をのぞかせています。



Facebookはレビューの削除を要請したものの、Appleは削除を拒否。Googleはどういう反応だったのか、そもそも反応があったかどうか不明だとのこと。



この件に関してAppleとGoogleは、NBCやニュースサイトのThe Vergeによるコメント要請に応じなかったそうです。



また、Facebookは「我々はアラビア語、ヘブライ語の話者を含む専任チームが現場の状況を注意深く監視しており、有害なコンテンツを削除し、施策の誤りには可能な限り素早く対処するよう心がけています」とコメントしました。