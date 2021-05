2021年05月24日 15時16分 メモ

ゴミ屋敷から家主の遺体が発見された1年後に「消臭剤に囲まれた15年前の射殺体」が発見される



ゴミ屋敷の家主が遺体で発見された1年後に、清掃員が「15年前に射殺された遺体」を発見する事件がオーストラリア・シドニーで発生しました。発見された射殺体は70本以上の消臭剤に囲まれていたとのことです。



Shane Snellman: Mummified man died of gunshot wound in Greenwich

https://www.theaustralian.com.au/breaking-news/mummified-body-found-in-sydney-hoarders-home-died-of-gunshot-wound/news-story/4f4bd89392cb6797e4a1c49652e7ce5c



Sydney hoarder killed man, then lived with corpse for 15 years, inquest finds - ABC News

https://www.abc.net.au/news/2021-05-20/mummified-body-inquest-finds-man-was-shot-dead-by-hoarder/100152642



2017年7月21日、ブルース・ロバーツ氏の自宅で同氏の遺体が警察により発見されました。ロバーツ氏の遺体はヒーターの上に倒れた状態で発見され、顔・肩・胸にヤケドを負っていたとのこと。周囲が有刺鉄線に囲まれていたロバーツ氏の家は、ゴミであふれていました。





ロバーツ氏の遺体発見後、ゴミ屋敷は売却のために清掃されることになりました。そして、ロバーツ氏の遺体発見から約1年後の2018年5月29日に、腐敗したシェーン・スネルマン氏の遺体が清掃員によって発見されました。



検視官のデレク・リー氏によると、スネルマン氏の遺体の左鎖骨から銃創が発見され、体の内部からは散弾銃の弾丸が見つかったとのこと。また、リー氏は目撃情報を基に、スネルマン氏が2002年10月18日~24日の間に殺害されたと結論付けています。





警察によると、ゴミ屋敷の中でスネルマン氏の遺体から発見された散弾銃の弾丸と一致する弾痕や、13丁の銃や弾痕が発見されたとのこと。さらに、スネルマン氏の遺体のそばから70本以上の消臭剤も発見されています。



スネルマン氏の殺害に使用された銃や動機は特定されていませんが、リー氏は「スネルマン氏の遺体のそばに多数の消臭剤が置かれていたことは、スネルマン氏の死後にロバーツ氏が消臭剤を使用したことを強く示唆しています」と述べ、ロバーツ氏がスネルマン氏を殺害した可能性を強調しています。