2021年05月22日 20時00分 サイエンス

過剰な塩分が免疫システムを一時的に混乱させてしまうことが判明



「塩分の取りすぎによる健康への影響」と聞くと、多くの人は喉の渇きや高血圧などを思い浮かべます。ドイツの研究者が2021年4月28日に発表した論文により、「塩分を過剰摂取すると免疫に重要な役割を果たす細胞に異常が発生する」ことが判明しました。



ドイツのマックス・デルブリュック分子医学センターのドミニク・ミュラー教授らの研究チームは2015年に、「血中のナトリウム濃度が上昇すると、マクロファージという免疫細胞の前駆体である「監視型単球(patrolling monocytes)」の機能と活性が影響を受けることを突き止めました。しかし、塩分により免疫細胞に異常が発生した正確なメカニズムは、これまで不明なままでした。





そこで研究チームは、実験室内で培養したマウスとヒトの免疫細胞を高濃度の塩分にさらす実験を行いました。その結果、実験開始からわずか3時間で、免疫細胞のエネルギーレベルが低下する様子が観察されました。具体的には、免疫細胞の中にあるミトコンドリアがアデノシン三リン酸(ATP)を合成するのに使う酵素の働きが阻害されていたとのこと。



細胞のエネルギー源として重要なことから「生体のエネルギー通貨」とも呼ばれているATPが減少したことにより、監視型単球は異常なマクロファージに成長してしまっていました。このことについて、ミュラー教授は「エネルギー不足に陥った食細胞は、感染症をより効果的に攻撃できるようになっていましたが、これはいいことばかりではありません。なぜなら、炎症を激化させることで心血管疾患のリスクを高めるおそれがあるからです」と説明しています。



この現象が人体にもたらす影響を確認するため、研究チームは健康な男女20人に宅配のピザ1枚を丸ごと食べてもらい、食事から3時間後と8時間後に血液検査を行う臨床試験を実施しました。なお、この実験で被験者に与えられたピザには10gの塩分が含まれていたとのこと。厚生労働省の調べによると、日本人の食塩摂取量の平均値は10.1gとのことなので、この実験で被験者は日本人が1日に摂取する塩分を1回の食事で摂取した計算になります。





ピザを平らげた被験者の血液を調べたところ、3時間経過時点では細胞中にあるミトコンドリアのATP合成量が有意に減少したものの、8時間経過時点では正常に戻っていたことが確かめられました。また、研究チームは前述の実験と並行して、健康な男性被験者に6gの塩分を含む錠剤を14日間摂取してもらう実験を行いました。この研究でも、実験期間中の被験者は免疫細胞の活動が低下していたものの、実験終了後には正常に戻ったという結果が得られました。



過剰な塩分が免疫細胞のエネルギーを一時的に低下させるという実験結果について、ミュラー教授は「塩分がエネルギーの生産に与える影響が可逆的だったというのは、いい結果だと言えます。細胞のエネルギー不足が長期化すれば、何らかの悪影響が懸念されるからです」と話しました。



一方、論文の共著者であるMarkus Kleinewietfeld氏は「慢性的な塩分の過剰摂取の影響として真っ先に思いつくのが、心血管疾患のリスクです。しかし、複数の研究により、塩分は免疫細胞にもさまざまな影響を与えるということが分かってきています。免疫細胞のような重要な細胞が長期にわたって異常にさらされると、自己免疫疾患や、血管や関節などの炎症性疾患といった悪影響が発生するおそれがあります」と述べました。



研究チームは今後、ミトコンドリアが赤血球以外のほぼ全ての細胞に存在していることに着目し、塩分が免疫細胞以外の細胞にもたらす影響を調べていく予定とのことです。