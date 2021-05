2021年05月22日 12時00分 メモ

ポストアポカリプスの世界で人類を存続させるために最低限必要な人口はどれくらいなのか?



世界全体を巻き込んだ核戦争や小惑星の衝突、地球温暖化の進行、未知のウイルスの流行などで地球上の人間がほぼ死に絶えてしまう可能性はゼロではありません。そんな終末後(ポストアポカリプス)の世界で人類を存続させるために最低限必要な人口について、科学系メディアのLive Scienceが解説しています。



What's the minimum number of people needed to survive an apocalypse? | Live Science

https://www.livescience.com/minimum-people-to-survive-apocalypse.html





ポストアポカリプスの世界で生き抜く方法には「人々を襲った災厄の種類」が大きく影響しますが、詳しい条件を省いて「人口の規模」に焦点を当てると、記事作成時点の世界人口である約78億人と比較して非常に小さい可能性があります。



オレゴン州のポートランド州立大学で人間の進化や先史学について教えるキャメロン・スミス氏は、「数百人に満たない人口でも、おそらく何世紀にもわたって生き延びることができます」とコメント。また、地球上では実際にこの種の小さな人口集団が、何世紀から時には数千年にわたり生き延びてきたと述べています。



スミス氏は、食料の多くを輸入に頼って電気に依存する大都市は文明の崩壊において非常に脆弱(ぜいじゃく)であり、ポストアポカリプスの世界では存続できないだろうと指摘。従って、生き残った個体群は大規模な集落を形成するのではなく、残された資源を見つけるために薄い人口密度で広がる可能性があるそうです。





スミス氏によると、人類が農業を始めた新石器時代の初期(最後の氷河期が終わった後~約1万2000年前頃)には、人口数百人~1000人程度の小さな村が世界中にたくさん形成されたとのこと。「それらはかなり独立した集団でしたが、繁殖や結婚で他の村との相互関係もあったと思います。そして、終末論的なシナリオでは同じことが起きると思います」とスミス氏は述べています。



わずか数百人で人口を存続させていかなくてはならない個体群には、繁殖システムを維持するシステムの構築が必要です。閉ざされた集団が直面する繁殖の問題としては、近親交配や遺伝子的に近しい相手との交配による遺伝子多様性の低下があります。たとえば、ヨーロッパのハプスブルク家では何重にも近親婚が繰り返されたことで顔の変形などの症状が現れ、スペイン・ハプスブルク家は性的不能だったと推測されるカルロス2世で断絶してしまいました。



同様の問題がポストアポカリプスの世界で生き延びる少人数の集団にも起こり得るため、繁殖行為の際に遺伝的な相性を確認する必要があるほか、別の集団が存在するのであれば交流を保ち、定期的に新たな遺伝子を取り入れることも重要です。また、単純に繁殖行為が可能な年齢層の個体を十分に確保できるかどうかも課題だとのこと。





また、人口の小さい集団が薄く分布するという可能性の他に、「事前に非常事態に備えて建設されたシェルターに生き残りが集まって大勢で暮らす」というシナリオもありえます。実際に、無党派のシンクタンクであるGlobal Catastrophic Risk Instituteの共同創設者兼常任理事であるSeth Baum氏は、世界的な大災害に備えて避難所を建設することが必要だと主張しています。



たとえば、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックではニュージーランドなどの島国で感染者が少なく、実質的に「大規模な避難所」といえる状況でした。このように、地球上のどこかに大規模な避難所を設けることがポストアポカリプスの世界で役立つ可能性があり、Baum氏はこれを植物の絶滅に備えて建造された「スヴァールバル世界種子貯蔵庫」と比較しています。



by Landbruks- og matdepartementet



さらに、ポストアポカリプスの世界に住む人類が地球に見切りを付け、別の惑星に脱出するという可能性もあります。フランス・ストラスブール大学の天体物理学者であるFrédéric Marin氏らが2018に発表した論文では、最も地球に近い天体のプロキシマ・ケンタウリbへ巨大な宇宙船で300年かけて移住する場合、人口を維持するために必要なクルーは98人だと結論づけられています。



このケースでは、プロキシマ・ケンタウリbへ向かう宇宙船のクルーはランダムに98人を選出するのではなく、お互いに親戚関係がない49組の「繁殖可能な男女ペア」で構成され、子どもを作る準備ができていることが必要だとのこと。また、クルー全体の遺伝的な多様性を確保するため、繁殖はしっかりと管理して制限しなくてはなりません。



なお、98人という人数はあくまでも必要な最少人数であり、より多くの遺伝的多様性を確保するためには500人のクルーを乗せることが望ましいと論文では記されています。スミス氏も、98人という必要最少人数で飛び立つのは危険だとして、余裕を持たせた人数で地球を脱出するべきだと指摘しました。