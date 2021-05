2021年05月22日 19時05分 ハードウェア

Appleが「11インチiPad ProにミニLEDディスプレイを搭載しなかった理由」を説明



2021年5月21日に発売された新型「iPad Pro」は、11インチモデルと12.9インチモデルの2つが存在しており、特にiPadとしては初のミニLEDディスプレイを搭載した12.9インチモデルの美しいディスプレイが海外メディアから絶賛されています。12.9インチのiPad ProにのみミニLEDディスプレイが採用された理由について、Appleがインタビューの中で説明しています。



Apple shares why 11-inch iPad Pro didn't get the Liquid Retina XDR display and more in new interview - 9to5Mac

https://9to5mac.com/2021/05/21/apple-shares-why-11-inch-ipad-pro-no-xdr-display/



2021年の12.9インチiPad Proは、新しく100万:1のコントラスト比を実現した「Liquid Retina XDRディスプレイ」を採用しています。11インチモデルは従来通りの液晶ディスプレイですが、12.9インチモデルはミニLEDディスプレイを採用しており、これによりこれまでよりも明るくコントラスト比の高いディスプレイに仕上がっているため、海外メディアからは「夢のディスプレイ」や「映画を見るための素晴らしいディスプレイ」などと称賛されています。



そんなミニLEDディスプレイを11インチモデルが採用していない理由について語ったのは、AppleでiPadのグローバルマーケティングを担当するScott Broderick氏と、ディスプレイエンジニアリングチームのVincent Gu氏。





Broderick氏は、「11インチiPadを使用するユーザーについて我々が認識しているのは、1ポンド(約450g)の重さで持ち運びにも便利な、超強力なパフォーマンスのiPadが好きということです。そして、12.9インチのiPadを愛用するユーザーは、クリエイティブな作業を行うための大きなディスプレイを探しているということです。そのため、Liquid Retina XDRディスプレイを12.9インチのiPad Proに導入することは理にかなっています」と語りました。



12.9インチのiPad Proは、Liquid Retina XDRディスプレイを採用したことで前モデルよりも0.5mm厚くなり、重量も増えています。11インチのiPad Proは「持ち運びにも便利」という点をユーザーが重視しているため、AppleはLiquid Retina XDRディスプレイの採用を見送ったというわけです。



ただし、ミニLEDディスプレイについては生産上の問題が存在しているとの報道もあるため、供給が間に合わなかった可能性も考えられます。