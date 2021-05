「暗号資産1万ドル以上の送金の報告を義務化する」とアメリカ財務省が発表

アメリカの財務省が2021年5月20日に、「1万ドル(約108万円)以上の暗号資産の送金を内国歳入庁(IRS)に報告することを義務化する」と発表しました。金融当局はこの規制強化について、暗号資産を使った脱税や違法な資金の流通を阻止する狙いがあると説明しています。 The-American-Families-Plan-Tax-Compliance-Agenda.pdf (PDFファイル) https://home.treasury.gov/system/files/136/The-American-Families-Plan-Tax-Compliance-Agenda.pdf U.S. Treasury calls for stricter cryptocurrency compliance with IRS https://www.cnbc.com/2021/05/20/us-treasury-calls-for-stricter-cryptocurrency-compliance-with-irs.html アメリカの財務省は5月20日に、近年における暗号資産の動向を取りまとめたレポートを発表しました。報告の中で財務省は、「暗号資産は、脱税を含む広範な違法行為を助長することで、すでに重大な問題を引き起こしています」と指摘。暗号資産の保有や取引、決済を受け入れるサービスを対象とした金融口座報告制度を創設し、そこに時価1万ドル以上の暗号資産を受領した企業に対する報告義務を盛り込むとの方針を打ち出しました。

2021年05月21日 11時01分00秒 in メモ, Posted by log1l_ks

