ゲーマー向けに設計されたモバイル端末用ブラウザ「Opera GX Mobile」リリース

ウェブブラウザ開発企業のOperaが、ゲーマー向けに特別設計された世界初のモバイルブラウザとして「 Opera GX Mobile 」をリリースしたことを発表しました。2019年にデスクトップ向けとしてリリースされた「Opera GX」が前年比190%という成長を見せたことに基づいたものだとのことです。 Opera launches world’s first mobile browser for gamers - Opera Newsroom https://press.opera.com/2021/05/20/opera-gx-mobile-beta/

2021年05月21日 10時11分00秒 in モバイル, ソフトウェア, Posted by logc_nt

