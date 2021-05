約束の通信速度が出なかった＆提供したサービスより高価な料金を請求したとしてISPが訴えられる

FTC, six states sue Frontier Communications over internet speed 'misrepresentations' | TheHill https://thehill.com/policy/technology/554402-ftc-six-states-sue-frontier-communications-over-internet-speed Frontier Communicationsは25の州の農村部に住む約130万人のユーザーに対して、デジタル加入者線(DSL)サービスを提供しています。

・関連記事

理論値に迫る178Tbpsで光ファイバー通信速度の世界記録が更新される、Netflixの全動画を1秒以内にダウンロードできるレベル - GIGAZINE



衛星インターネットサービス「Starlink」は2021年中に通信速度を最高300Mbpsまで引き上げる予定 - GIGAZINE



ネットの速度や遅延をサクッと&詳細に計測できるスピードテストサイトがCloudflareから登場 - GIGAZINE



2021年05月21日 07時00分00秒 in メモ, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.