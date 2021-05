2021年05月21日 10時20分 メモ

Google初となる「Google Storeの実店舗」が2021年夏にオープンする予定



Googleが、自社製品を直接販売するGoogle Storeの実店舗をニューヨーク市マンハッタン区のチェルシーにオープンすることを発表しました。Google初となる実店舗は2021年夏に一般公開される予定です。



Welcome to the new Google Store in NYC

https://blog.google/products/devices-services/google-store-nyc/



Google announces its first-ever physical retail store | Ars Technica

https://arstechnica.com/gadgets/2021/05/google-announces-its-first-ever-physical-retail-store/



公式Twitterアカウントによれば、オープンするのはニューヨーク市の9番街15丁目の角にあるとのこと。





Googleマップのストリートビューで見ると、こんな感じ。





Google Storeの実店舗では、PixelシリーズやGoogle Nest、Fitbit、Pixelbookなど、Googleのさまざまな製品を手に取って見たり、購入したりすることが可能。また、オンラインのGoogle Storeで注文したアイテムを実店舗で受け取ることもできます。



さらに、Google製品の故障、Pixelスマートフォンのヒビが入ったディスプレイの交換、新しいアプリのインストールサポートなど、デバイスの購入だけではなく修理や使い方のチュートリアルといったサポートも行う予定だとのこと。





Googleは、Google Storeの実店舗第1号店をニューヨークにオープンした理由について、「ニューヨークのチェルシーには、1万1000人以上の従業員を抱えるGoogleニューヨーク支部の本拠地があります。Googleは20年にわたってニューヨークに滞在しており、Google Storeの実店舗をニューヨークにオープンするのは長年の取組みの延長線上にあると考えています」と答えました。



また、新型コロナウイルスが流行する中で実店舗をオープンすることになるため、Googleは「マスクの装着、手指の消毒、ソーシャルディスタンスの徹底を義務付け、店舗内は1日に何度も清掃します。また、お客様が安心してお買い物を楽しんでいただけるよう、店内のお客様の数を制限し、簡単な受け取り方法も用意しています」と、感染対策を発表しています。



Googleは「多くのお客様は、購入する前にハードウェアを体験し、手に持ったり机の上に置いたりしたときの感触や音、見た目を知りたいと思っています。店頭でのお買い物は、お客様が慣れ親しんだものとは少し違うかもしれませんが、問題ありません。お客さまとストアチームの健康と安全は私たちの最優先事項であり、それを念頭に置いて、将来を見据えたストアとショッピング体験を構築しています」と述べました。