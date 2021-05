SNSが若者のうつ病を引き起こしているという追究にFacebookのCEOが回答

2021年3月に行われたアメリカ議会の公聴会で共和党議員が、FacebookのCEOであるマーク・ザッカーバーグ氏、TwitterのCEOであるジャック・ドーシー氏、GoogleのCEOであるサンダー・ピチャイ氏らに対し、「10代の若者のうつ病発生率が増加している」という統計データを提示しました。 ナショナル・パブリック・ラジオ(NPR) が報じたことによると、議員や研究者らの関係者は 若者のうつ病増加はSNSの普及による ものだと考え、ソーシャルメディアプラットフォームと子どものメンタルヘルスの低下との関係を認めているかを追究し、ザッカーバーグ氏はこれに否定的な回答をしたとのことです。 Researchers Worry Facebook Is Muddying Platform's Link To Depression : NPR https://www.npr.org/2021/05/18/990234501/facebook-calls-links-to-depression-inconclusive-these-researchers-disagree 共和党のキャシー・マクモリス・ロジャース議員らによって提示された データ(pdf) によると、2009年から2019年にかけて、10代のうつ病発生率は60%上昇しているとのこと。また 別の調査 では、2009年から2015年にかけて自傷行為による緊急治療室へ搬送された女性の中で、10~14歳の少女の割合は3倍まで増加していると示しています。

2021年05月20日

