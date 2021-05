交代勤務に伴う睡眠障害を発症したドライバーは事故を起こす可能性が3倍高くなる

交代勤務のために睡眠時間帯が頻繁に変化することで発症する「 交代勤務睡眠障害 」は、睡眠障害をはじめとするさまざまな精神・身体機能障害を引き起こします。ミズーリ大学のプラビーン・エダラ氏らの研究により、交代勤務睡眠障害を発症している人は、そうでない人に比べて交通事故を起こす確率が3倍高くなることが分かりました。 Sleep disorders and risk of traffic crashes: A naturalistic driving study analysis - ScienceDirect https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925753521001405

・関連記事

睡眠不足が集中力に与える影響とは? - GIGAZINE



テスラ・モデルSが衝突事故で大炎上し2名が死亡、運転席は無人 - GIGAZINE



「信号無視」はどのようにして犯罪だと見なされるようになったのか? - GIGAZINE



23年間植物状態と思われていた男性に実はずっと意識があったことが判明 - GIGAZINE

2021年05月19日 06時00分00秒 in 乗り物, サイエンス, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.