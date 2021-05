Googleが量子コンピューター研究施設「Quantum AI campus」を発表

Googleが2021年5月18日から20日にかけて開催しているオンラインイベント・ Google I/O 2021 で、新しい量子コンピューター研究拠点「 Quantum AI campus 」を発表しました。アメリカのカリフォルニア州サンタバーバラに設置されるQuantum AI campusには、初の量子データセンターや量子コンピューターの研究所、独自開発した量子チップの製造施設が併設されており、今後の量子コンピューター研究の中心になると位置づけられています。 Discover the Quantum AI campus | Google Quantum AI https://quantumai.google/learn/lab Unveiling our new Quantum AI campus https://blog.google/technology/ai/unveiling-our-new-quantum-ai-campus/ Googleの量子コンピューター研究チームであるQuantum AIでリードエンジニアを務めるエリック・ルセロ氏は、5月18日の公式ブログへの投稿で「Googleは10年以内に実用的で 誤り訂正 が可能な量子コンピューターを開発することを目指しています」と発表。その研究拠点である「Quantum AI campus」がカリフォルニア州サンタバーバラに設立されたことを明らかにしました。

2021年05月19日

