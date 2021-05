糸唐辛子がピリッと辛さを足してくる松のやの「ケイジャンかつ定食」と「麻婆かつ定食」を食べてみた

・関連記事

「黒のシビ辛」と「赤のピリ辛」が大量発汗を誘う「麻婆ロースカツ定食&ケイジャンロースかつ定食」を松のやで食べてきた - GIGAZINE



イタリアの認定チーズでグレードアップした「チーズトマトロースかつ定食」を松のやで買って食べてみた - GIGAZINE



世界三大珍味のフォアグラと高級食材ポルチーニをサクサクの衣に閉じ込めた「ポルチーニ香るフォアグラ入りクリームコロッケ定食」を食べてみた - GIGAZINE



2021年05月19日 22時00分00秒 in 試食, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.