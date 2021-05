Googleマップでガザ地区の衛星写真の解像度が極端に低すぎるという問題

パレスチナのガザ地区はイスラエル軍から包囲され攻撃をたびたび受けている地域。人権団体や研究者は衛星画像から世界各地域の迫害状況を確認しますが、Googleマップにおいて、ガザ地区の衛星画像の質が極端に低すぎて、街の様子がほとんど確認できないという問題が指摘されています。 Israel-Palestine conflict: Why images of densely-populated Gaza blurry on Google Maps? | Hindustan Times https://www.hindustantimes.com/world-news/israelpalestine-conflict-why-densely-populated-gaza-blurry-on-google-maps-101621263791928.html 指摘を行ったのは、イギリスの調査報道ウェブサイト「 ベリングキャット 」のスタッフであるアリ・トーラー氏。

・関連記事

Googleストリートビューで自宅にぼかしをかける方法 - GIGAZINE



表示されたGoogleストリートビューの場所がどこかを手がかりを集めて探し当てる推理ゲーム「GeoGuessr」レビュー - GIGAZINE



Googleストリートビューがすさまじい一瞬を捉えてしまった写真いろいろ - GIGAZINE



Googleマップを利用して「自動車が来ない空間」を作り出すテクニック - GIGAZINE

2021年05月19日 09時00分00秒 in メモ, Posted by logq_fa

You can read the machine translated English article here.