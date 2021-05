2021年05月18日 13時25分 ハードウェア

Oculusのv29アップデートでは「VR世界に自分を登場させる新機能」が追加される



Facebook傘下のVR企業・Oculusが2021年5月17日に、同社のVRデバイスであるOculus Quest及びOculus Quest 2向けの「v29」ソフトウェアアップデートを発表しました。今回の更新には、ヘッドセットを着用している自分の姿をVR映像に登場させる「ライブオーバーレイ」機能や、ヘッドセット着用中でもスマートフォンの通知が見られる「Infinite Office」の新機能が含まれています。



Oculusが今回発表したアップデートの目玉機能が、「ライブオーバーレイ」機能です。この機能を使うと、机の上などに置いたスマートフォンで自分の姿を撮影し、ヘッドセットで視聴したVR映像に重ね合わせることで、自分がVRの中にいるかのように見せることが可能です。





この機能について、IT系ニュースサイトThe Vergeは「Oculusに詳しい人なら、同社のMixed Reality Creator Tool(MRC)を思い浮かべるかもしれません。MRCが、高性能なPCやクロマキー合成用の背景スクリーンなどの機材を使用し、リアルタイムでキャプチャした人の姿をVR世界に映すのに対し、ライブオーバーレイはヘッドセットを通して見ている映像に自分の姿を録画した映像を重ねるだけものです。とはいえ、自分が入ったプレイ動画を最小限の労力で作りたいクリエイターにとっては印象的なものとなるでしょう」とコメントしました。



「ライブオーバーレイ」は、iPhone XS以降のiPhoneと、テストとして一部のユーザー向けに配信されるOculusアプリを使って利用できるようになるとのこと。正式な実装の時期やiPhone以外での展開については、記事作成時点では未定です。



さらに、今回のアップデートではファイル管理用の「Filesアプリ」が新しく追加されるとのこと。これにより、ヘッドセットでキャプチャしたメディファイルを任意のサイトにアップロードしたり、インターネット上にあるコンテンツをヘッドセットにダウンロードしたりするのがこれまでより手軽できるようになります。





このほか、VRでの作業をサポートする「Infinite Office」の新機能として、ヘッドセットをつけたままiPhoneのロック画面の通知を確認できるようになる機能も盛り込まれています。





また、Oculusアプリ内でVRコンテンツの宣伝ができる広告システムのテストも開始されるとのことです。





Oculus Questシリーズ向けアップデートのv29は、近日中に配信される予定です。