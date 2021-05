数兆匹もの群れとなって地上を覆い尽くす周期ゼミ「ブルードX」の羽化が始まる

・関連記事

宿主の体を崩壊させながらゾンビセミを増殖させるホラー映画のような菌「マッソスポラ菌」 - GIGAZINE



本物の虫の死がいでアイメイクを行う狂気のメイクアップアーティスト「Jasmine Ahumada」 - GIGAZINE



もしもこの世から「蚊」がいなくなったら? - GIGAZINE



2021年05月18日 23時00分00秒 in 生き物, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.