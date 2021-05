2021年05月18日 14時55分 モバイル

AppleとEpic Gamesの対審で責任者がApp Storeの収益性について語る

by Dave Schumaker



ゲーム「フォートナイト」の開発元であるEpic GamesがAppleに対し、「App Storeの30%の手数料は高額である」として訴訟を起こしている件で、Epic GamesとAppleとのトライアル(対審)が現地時間の2021年5月3日から開始されています。第3週となる5月17日、App Storeの責任者であり、Appleの特別研究員に与えられる「Apple Fellow」の称号を持つフィル・シラー氏がトライアルに参加し、App Storeの収益性について証言しています。



Epic Gamesは5月3日に行われたトライアルの初日に、「App Storeの粗利益率が2019年の時点で77.8%に達している」と指摘。AppleがApp Storeの手数料を30%に設定しているのは「App Storeそのものの収益性が高いため」だとし、「セキュリティ維持やプライバシー保護、その他の運用のために手数料を30%に設定している」というAppleの主張は正当化できないと主張しています。





5月17日に出廷したシラー氏は、Epic Games側の主張に対して「その利益率はApp Storeの開発費やイベントの費用を計算に入れておらず、誤解を招く可能性がある」と反論。シラー氏はAppleが毎年開催している開発者向けイベント「Worldwide Developers Conference(WWDC)」を例に挙げ、「AppleはWWDC開催のために毎年5000万ドル(約55億円)を費やしているが、この費用はApp Storeの運用コストとして計算されてはいない」と主張し、「App Storeの損益を簡単に計算する方法はない」と説明しています。また、シラー氏は「過去15年間でApp Store関連の研究開発に1000億ドル(約11兆円)を費やしており、そのうち180億ドル(約2兆円)を2020年の1年間に費やしている」とも述べており、App Storeの実際の利益率は低いと主張しています



シラー氏は「App Storeのゲームアプリのうち、約75%が完全無料アプリ、約17%がフォートナイトのような基本無料のフリーミアムアプリ、約6%が有料アプリ、約2%がサブスクリプション型アプリである」とも証言しました。この情報は、他のゲーム開発者の訴訟にも影響を与える可能性があるとみられています。



また、シラー氏は「課金機能を実装しているアプリの開発者のうち90%が、手数料を半額の15%に抑える『App Store Small Business Program』への参加資格を持っている」「このプログラムはEpic Gamesからの訴訟により開発されたものではないが、承認を得るためには役に立った」とも話しました。





他にも、ストリーミングサービスの手数料率を低くするApp Storeの「ビデオパートナープログラム」についても話し、「誰でも参加できるこのプログラムは、開発者が他のサービスから自身の顧客サービスを守るよう求めたために生み出された」と説明しています。