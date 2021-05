無料で表示中のページの過去を簡単に見ることができる拡張機能「Vandal」レビュー

サイトを閲覧中に「このサイトの過去のページが気になるけど、わざわざ インターネットアーカイブ にアクセスして ウェイバックマシン で検索するのはちょっと面倒」と思ったことがある人は少なくないはず。無料でインストール可能なChromeおよびFirefox向け拡張機能「 Vandal 」を使うと、ウェイバックマシンが収集したスナップショットを簡単に見ることができます。 Vandal | Navigator for Web Archive https://vegetableman.github.io/vandal/ 上記のURLにアクセスすると、以下のように表示されます。Vandalは Chrome版 と Firefox版 が用意されていますが、今回はChromeに導入するため「ADD TO CHROME」をクリックします。

・関連記事

インターネット上のあらゆる情報を保存するインターネットアーカイブは個人収蔵レベルの雑誌まで引き取って電子化している - GIGAZINE



全ての情報へアクセス可能な「知の世界」を目指すインターネットアーカイブのドキュメンタリームービー - GIGAZINE



無料で読める140万冊の本をインターネットアーカイブが公開 - GIGAZINE



インターネット上のあらゆる情報を記録・保存する「インターネット・アーカイブ」はどのように運営されているのか? - GIGAZINE



新型コロナウイルスの影響で「インターネット・アーカイブ」の通信量が秒間60ギガビットに到達、月間通信量は20ペタバイト以上 - GIGAZINE

2021年05月17日 23時00分00秒 in レビュー, ソフトウェア, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.