首相のコロナ対策を絶賛するニュースサイトの記事を国内の政治家が次々にシェア、インドで

報告されているニュースサイトの1つは「The Daily Guardian」。イギリスの大手紙「 The Guardian 」とは無関係で、「インドで最も優れた日刊紙」を名乗っています。「日刊紙」とはいうものの印刷版は発行されておらず、サイト上で電子ペーパー版が公開されています。 The Daily Guardian ePaper https://epaper.thedailyguardian.com/

2021年05月17日 13時00分00秒 in メモ, Posted by logc_nt

