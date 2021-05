ランサムウェアを用いて石油パイプラインを攻撃した集団「DarkSide」が「店じまい」宣言

アメリカ最大の石油パイプラインにランサムウェア攻撃を行った サイバー犯罪集団「DarkSide」が、「所有していた暗号資産を何者かによって未知の口座に送金されてしまった」として、店じまいを宣言しました。 DarkSide Ransomware Gang Quits After Servers, Bitcoin Stash Seized – Krebs on Security https://krebsonsecurity.com/2021/05/darkside-ransomware-gang-quits-after-servers-bitcoin-stash-seized/

・関連記事

石油パイプラインへサイバー攻撃を行った集団が「目的は金を稼ぐことで社会に問題を起こすことではない」と声明を発表 - GIGAZINE



石油パイプラインにランサムウェア攻撃を仕掛けた犯罪者グループ「DarkSide」はどのような活動を行っているのか? - GIGAZINE



ランサムウェア攻撃で要求される身代金の額が増加傾向、大企業が被害を受けたハッキング事件が影響か - GIGAZINE



2021年05月17日 10時51分00秒 in セキュリティ, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.