なぜ天候が悪いと頭痛になってしまうのか？

天気の変化に伴って体が反応するという人は多く、そうした人は天候が悪くなると頭痛になったり関節が痛くなったりすることがあります。そんな「天候が悪くなると頭痛がする」メカニズムについて、イギリスの ダラム大学 で神経科学の教授を務める アマンダ・エリソン 氏が解説しています。 Can bad weather really cause headaches? https://theconversation.com/can-bad-weather-really-cause-headaches-158258 具体的ににどれほどの人が天候に関連する頭痛に苦しんでいるのかを測定するのは難しいものの、2004年の 研究 では、偏頭痛に苦しむ人の60%以上が「頭痛が気象条件に影響される」と考えていることがわかっています。また、日本における頭痛薬の売り上げを調査した2015年の 研究 では、平均気圧が下がって天候が悪化すると、頭痛薬の売上高が大幅に上昇することが示されました。 多くの人々が天候の悪化に伴って頭痛を経験する理由について、エリソン氏は複数のメカニズムがあると指摘しています。 ◆1:副鼻腔に関連する頭痛 副鼻腔(ふくびくう) とは、鼻周辺の顔面の骨にある空洞のことであり、上顎洞(じょうがくどう)・篩骨洞(しこつどう)・前頭洞(ぜんとうどう)・蝶形骨洞(ちょうけいこつどう)という4種の空洞が、左右に1組ずつ存在しています。 それぞれの空洞は空気で満たされているため、気圧の変化によって耳が詰まったりするのと同様に、副鼻腔内の気圧と外部の気圧に差が生じると炎症や痛みが発生することがあるとのこと。痛みが発生する箇所は額、目の間、頬、頭部など場合によってさまざまであり、どの副鼻腔が最も気圧の影響を受けているのかによって左右されるそうです。 また、雨が降るなどして湿度が上昇すると副鼻腔内の粘液が増加し、空気中に含まれるアレルギー源やほこり、粒子などが副鼻腔に付着しやすくなります。これにより、副鼻腔のうっ血や炎症、不快感などが引き起こされて頭痛につながる可能性があるとのこと。

・関連記事

片頭痛の原因は「通常の人よりも興奮しやすい視覚野」だということが判明 - GIGAZINE



パンが片頭痛を引き起こす仕組みとは? - GIGAZINE



1日に3杯以上のコーヒーを飲むと片頭痛が発生しやすくなると判明 - GIGAZINE



コーヒーを飲んでいないときに起きる頭痛は「カフェイン切れ」の可能性アリ - GIGAZINE



頭痛の引き金になる可能性がある10個のファクター - GIGAZINE



アイスを食べると頭が痛くなるのはなぜなのか?どうすれば避けることができるのか? - GIGAZINE



2021年05月16日 12時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.