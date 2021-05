スティーヴン・キングが「自作の中でベスト」とした作品を原作としたドラマ「Lisey’s Story」予告編公開、小説家の夫と死別した女性を中心とした愛と悲しみのスリラー

・関連記事

巨匠スタンリー・キューブリック監督の名作ホラー映画「シャイニング」に込められたメッセージとは? - GIGAZINE



スティーヴン・キングが映画「IT/イット」を激賞する特別映像公開、原作ファンも必見の出来に - GIGAZINE



致死性のウイルスで静かに人類が死滅した世界で何が起きるかを描いたスティーヴン・キング原作「The Stand」予告編公開 - GIGAZINE



J・J・エイブラムスが製作総指揮を務めるS・キング作品世界のオムニバスホラードラマ「Castle Rock」の予告編映像が公開 - GIGAZINE



2021年05月14日 08時00分00秒 in 動画, 映画, Posted by log1k_iy

You can read the machine translated English article here.