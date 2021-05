2021年5月14日のヘッドラインニュース

映画「 るろうに剣心 」シリーズが、2021年4月23日(金)から公開中の「 るろうに剣心 最終章 The Final 」と6月4日(金)公開の「 るろうに剣心 最終章 The Beginning 」の連続公開をもって完結するということで、シリーズ初の副音声上映が実施されることになりました。 映画『るろうに剣心 最終章 The Final/The Beginning』公式サイト https://wwws.warnerbros.co.jp/rurouni-kenshin2020/ 専用アプリ「HELLO! MOVIE」経由でデータを事前にダウンロードしておくと、映画の音声を認識して自動的に映像に合わせて副音声が再生されるという仕組みになっており、剣心役の佐藤健さん、監督・脚本の大友啓史さん、アクション監督の谷垣健治さんがすべてを語り尽くしてくれるとのこと。副音声上映は「The Final」が5月22日(土)から、「The Beginning」が6月19日(土)からの実施です。

