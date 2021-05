睡眠不足が集中力に与える影響とは？

睡眠不足は さまざまな健康問題を引き起こす だけでなく、睡眠不足が続くと 徹夜した人並みに認知能力が落ちたり 、 人生の喜びが失われたりする ことが知られています。こうした睡眠不足が認知機能に与える影響について、認知機能の専門家であるオックスフォード大学のデビッド・ジェームス・ロバートソン氏らが解説しています。 Poor sleep linked to inability to focus – new study https://theconversation.com/poor-sleep-linked-to-inability-to-focus-new-study-160399 近年では「睡眠不足と健康の関係」について多数の科学的調査が行われており、睡眠不足は 心臓病や脳卒中 、 糖尿病のリスクを高める だけでなく、 メンタルヘルスを悪化させ 、さらに 免疫システムの低下にまで関連している といった研究結果が報告されています。しかし一方で睡眠不足が認知機能に与える影響については少数の科学的調査しか行われてこなかったそうで、ロバートソン氏らは自ら研究を行うことにしたとのこと。 ロバートソン氏らが行った実験は、慢性不眠症の診断を受けた被験者23人と睡眠障害を持たない被験者23人の集中力を比較するというもの。両グループの被験者には、睡眠状況を随時チェックできる検査室で一夜を過ごしてもらった翌日の夕方に「注意力テスト」を受けてもらい、集中力を測定しました。 今回の調査で実施された「注意力テスト」は、以下の写真のように円形に配置された文字の中から「X」という文字に反応してもらうというもの。このテストでは被験者の集中力をかき乱すために、「X以外のアルファベットもランダムに表示する」「選ぶべき場所以外にもアルファベットを表示する」という2つの仕掛けが施されており、「初級」「中級」「上級」という3段階の難度が存在しました。

2021年05月13日 08時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1k_iy

