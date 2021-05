変異株ごとの新型コロナウイルスワクチンの有効性をまとめたデータが公開中

ワシントン大学の保健指標評価研究所(IHME)が、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)ワクチンの有効性に関するデータをまとめて公開しました。このデータを見ると、「どのワクチンがどの変異株にどれだけ有効か」をチェックすることが可能です。 COVID-19 vaccine efficacy summary | Institute for Health Metrics and Evaluation http://www.healthdata.org/covid/covid-19-vaccine-efficacy-summary IHMEによると、COVID-19の主要な変異株4種のうち D614G と B.1.1.7 に対するワクチンの効果は同じだということが判明しているとのこと。また B.1.351 と P.1 も、変異の様態が似ているため、ワクチンの効果も同様だと見られています。 そこでIHMEは、「D614GとB.1.1.7」および「B.1.351とP.1」に対するワクチンの有効性を「症状の予防効果」と「感染の予防効果」にわけて、主要なCOVID-19ワクチンの効果をまとめました。その表が以下。なお表中の色がついている欄は、具体的なデータがないため推定値が入力されていることを意味しています。

・関連記事

新型コロナの「懸念される変異株」の出現によりワクチンだけでは不十分になったとの指摘、専門家は「最大限の抑制戦略」の実施を提言 - GIGAZINE



過去に新型コロナに感染していたとしてもワクチンを接種するべきなのか? - GIGAZINE



新型コロナウイルスの変異株にワクチンは有効なのか? - GIGAZINE

2021年05月13日 23時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.