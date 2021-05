Foxconnのインド工場におけるiPhone生産能力が50％以上も減少、新型コロナの感染爆発が原因か

AppleからiPhoneの製造を請け負っている台湾の大手サプライヤー・ Foxconn はサプライチェーンの分割を進めており、近年ではインドなど中国以外の国へ 生産拠点を移しています 。ところが、インドで2021年3月頃から新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染が爆発的に増加した影響で、FoxconnのiPhone生産工場が大打撃を受けていると報じられています。 EXCLUSIVE Foxconn’s iPhone output in India down amid COVID surge-sources | Reuters https://www.reuters.com/technology/exclusive-foxconn-iphone-india-output-drops-50-amid-covid-surge-sources-2021-05-11/ Covid-19 outbreak at Foxconn factory hits iPhone production | TechRadar https://www.techradar.com/news/covid-19-outbreak-at-foxconn-factory-hits-iphone-production 長らく中国は多くの企業が生産拠点を持つ「世界の工場」となってきましたが、近年ではアメリカと中国の間で繰り広げられる 貿易戦争 や賃金の上昇などにより、中国以外の国へ生産拠点を移す動きが進んでいます。その恩恵を受けた国の1つがインドであり、Foxconnが2019年に「インドでもiPhoneの生産を開始する」ことを 明らかにしている ほか、AppleもiPhoneの生産拠点のうち20%を中国からインドにシフトすることを計画しています。 AppleがiPhone生産拠点の20%を中国からインドへ移すとの報道 - GIGAZINE

2021年05月12日 15時20分00秒 in モバイル, ハードウェア, Posted by log1h_ik

