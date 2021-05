2021年05月10日 12時00分 メモ

SpeceXが暗号資産で支払われた衛星「DOGE-1」を打ち上げることを発表



イーロン・マスク氏が設立した宇宙開発企業「SpaceX」のロケットに、支払いを暗号資産(仮想通貨)「ドージコイン」で行った史上初の商用月面ペイロード「DOGE-1」が搭載されることが発表されました。







「DOGE-1」は、Geometric Energy Corporationが資金提供を行うミッションで、支払いは全額が暗号資産「ドージコイン」で行われました。SpaceXの商用セールス担当バイスプレジデントのトム・オチネロ氏は「このミッションは、地球軌道を超えた暗号通貨の適用を実証し、惑星間商取引の基盤を築くものです」と意義を語りました。具体的に金額がいくらなのかは明かされていません。



「ドージコイン」は、もともとはビットコインのパロディ的な存在として生まれた暗号資産でしたが、2021年初頭から注目を集めるようになり、イーロン・マスク氏も言及したことで価格が急騰しました。



その後もドージコインの価格上昇は続きましたが、2021年5月8日(土)放送のテレビ番組「サタデーナイトライブ」にマスク氏が出演すると、価格は番組放送前と比べて30%落ち込んだとのこと。



SpaceXはドージコインを「高速で信頼性が高く、暗号的に完全なデジタル通貨であることが証明されています。従来の銀行が月面着陸の商用ミッションに完全に資金を提供できない場合に機能します」と表現しています。





なお、マスク氏がCEOを務める電気自動車メーカー・テスラでは、自動車をビットコインで購入することが可能です。



