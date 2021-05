Samsung・Micron・SK Hynixが「DRAMの価格操作を行った」として集団訴訟を起こされる

Samsung, Micron, SK Hynix sued again over alleged DRAM price fixing | AppleInsider https://appleinsider.com/articles/21/05/09/memory-producers-sued-over-alleged-dram-price-fixing 提訴されたのはSamsung本社とチップ事業部門、韓国のSK Hynix本社とアメリカ支社、Micronの関連企業2社です。原告はDRAMとノートPCを購入した個人14人で、2016年から2017年にかけてスマートフォンやPCを購入したアメリカの消費者を代表して提訴しました。

DRAM の世界市場シェアの9割を占める Samsung ・ SK Hynix ・ Micron の3社が「DRAMの価格操作を行っている」として、アメリカの法律事務所であるハーゲンス・バーマンが2021年5月3日付けで3社を提訴しました。原告集団は「DRAMを使う電子機器の価格が人為的に高騰しており、独占禁止法に違反している」と主張しています。 Lawsuit filed against Samsung, SK in US https://www.koreatimes.co.kr/www/tech/2021/05/133_308452.html

・関連記事

ついに世界初のDDR5メモリの出荷が確定、2021年までに市場に登場する見込み - GIGAZINE



Samsungが業界初となる512GBのDDR5メモリを開発 - GIGAZINE



176層の3D NANDフラッシュメモリをMicronが出荷開始 - GIGAZINE



IntelのNANDメモリ事業を約9500億円で韓国半導体企業のSK hynixが買収 - GIGAZINE



SamsungがHuaweiへの制裁に参加、チップ供給を中断 - GIGAZINE

2021年05月10日 15時00分00秒 in ハードウェア, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.