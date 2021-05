Amazon創業者のジェフ・ベゾス氏が不倫スキャンダルを報じたタブロイド紙を打ち負かした方法とは？

by Ashlyn G ベゾス氏がローレン氏との仲を深める一方、アメリカの老舗タブロイド紙であるナショナル・エンクワイアラーは部数の落ち込みに直面していたとのこと。また、AMIはデビッド・ペッカー会長の友人であるドナルド・トランプ氏を守るために情報を購入して握りつぶしたとして非難されており、連邦検察の捜査を受けていました。AMIは連邦検察と司法取引を交わし、情報提供者に対する口止め料の支払いを認めたほか、将来的に何らかの犯罪を犯した際には訴追対象になることも確認していました。 「Catch and kill問題」と呼ばれるこのAMIの不祥事を積極的に取り上げていたのが、ベゾス氏によって買収されたワシントン・ポストです。そこでAMIのディラン・ハワード最高コンテンツ責任者(CCO)は、記者たちに対して「ベゾス氏の私生活」を探るように指示を出したとのこと。

・関連記事

AmazonのベゾスCEOがタブロイド誌から「セクシーなヌード写真」で脅迫されていることを告白 - GIGAZINE



Amazonのジェフ・ベゾスCEOを脅迫した出版社は2200万円で不倫の証拠を買っていた - GIGAZINE



Amazonのジェフ・ベゾスの携帯電話から情報が抜き取られたきっかけはサウジアラビア皇太子からのメッセージだった可能性 - GIGAZINE



ジェフ・ベゾスCEOのiPhoneはサウジアラビア皇太子によってどのようにハッキングされたのか? - GIGAZINE



2021年05月07日 09時00分00秒 in メモ, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.