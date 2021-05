3割のスマートフォンに影響を与える脆弱性がQualcomm製チップセットで見つかる

Android users’ privacy at risk as Check Point Research identifies vulnerability on Qualcomm's mobile station modems - Check Point Software https://blog.checkpoint.com/2021/05/06/android-users-privacy-at-risk-as-check-point-research-identifies-vulnerability-on-qualcomms-mobile-station-modems/ Qualcommによって開発されたMSMはAndroid OSのハイエンドモデル向けに設計されており、4G LTEや高解像度録画などの高度な機能をサポートしています。また、Android端末にはQualcomm MSM インターフェイス(QMI)を介して、MSMのソフトウェアコンポーネントとカメラや指紋スキャナーなどのデバイス上のサブシステムの通信を可能にする独自のプロトコルがありますが、このQMIを介して、悪意のある人物がMSMを悪用することができる脆弱性が見つかったとCPRは述べています。 今回発見された脆弱性が悪用された場合、攻撃者はAndroid OS自体をエントリーポイントとして使用して悪意のあるコードを挿入し、ユーザーの通話履歴やSMSなどにアクセスできるようになるとのこと。

・関連記事

Qualcomm製チップにパスワードやクレジットカード情報まで盗み出せる脆弱性が発見される - GIGAZINE



Androidにマルウェアがスマホを乗っ取る脆弱性「StrandHogg」が発見される、既に一部銀行口座からは盗難被害も - GIGAZINE



Wi-Fi経由でSnapdragon搭載スマートフォンを乗っ取り可能な脆弱性が発見される - GIGAZINE



数百万台のIoTや産業用デバイスに影響をおよぼす脆弱性「NAME:WRECK」 - GIGAZINE



15億台超のiPhoneやMacに電話番号やメールアドレスが流出する脆弱性があるとセキュリティ研究者が指摘 - GIGAZINE

2021年05月07日 12時05分00秒 in モバイル, ハードウェア, セキュリティ, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.