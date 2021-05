2021年05月06日 12時00分 ゲーム

Xbox本体の販売で利益が出たことは一度もないことが明らかに



現地時間の2021年5月3日から、AppleとEpic Gamesによる法廷闘争のトライアル(対審)がスタートしており、5日にはXboxの副社長であるローリ・ライト氏が第三者証人として出廷しています。このトライアルの中でライト氏が、Xboxはこれまで販売してきたゲーム機で「利益を出したことはない」と発言したことが注目を集めています。



現地時間の2020年8月、フォートナイトの開発元であるEpic Gamesは、Appleに対して訴訟を起こしました。この訴訟のトライアルが2021年5月3日にスタートしています。Epic GamesはApple端末向けの公式アプリ配信ストアであるApp Storeが、売上の30%を手数料として徴収することが、独占に当たると主張。そのため、「AppleがApp Storeでアプリを配信する際に、手数料として売上の30%を徴収すること」が正当か否かが大きな焦点となります。



トライアル初日からEpic Gamesのティム・スウィーニーCEOなどが出廷し証言を行っているのですが、証言を行うのはAppleおよびEpic Gamesの関係者だけではありません。5日にはMicrosoftのゲーム部門であるXboxで副社長を務めるライト氏が、証言のために出廷しています。



問題の発言は、Epic Games側の弁護士であるウェス・アーンハルト氏が、ライト氏に「ゲーム機の収益性」について質問したタイミングで飛び出しました。アーンハルト氏が「MicrosoftはこれまでにXboxのゲーム機販売でどの程度の利益を出してきましたか?」と尋ねたところ、ライト氏は「我々がゲーム機販売で利益を上げたことはありません。損失を出しながらゲーム機を販売しています」と回答しました。





ライト氏はMicrosoftのビジネスモデルについて、「エンドツーエンドのゲーム体験を提供するように設計されているため、Microsoftは損失を出しながらゲーム機を販売し続けています。それでもハードウェアの販売は、ユーザーにゲーム体験を届けるために重要なものです」と語っています。



なお、Epic Games側がゲーム機の収益性について質問した理由は、Appleが「売上の30%を手数料として徴収しているのはAppleだけではない」と主張したため。Epic GamesはMicrosoftやソニー、任天堂といったゲーム機メーカーが売上の30%を手数料として徴収するのは、「ゲーム機の販売で利益を出すことが難しいため正当」であり、端末の販売で利益を出しているAppleのような企業が同じような手数料を徴収するのは「おかしい」と主張しているわけです。





「Xboxはゲーム機の販売で利益を出したことがない」という報道に対して、ゲーム業界のアナリストであるDaniel Ahmad氏は、「ゲーム機販売においてはそれほど珍しいことではありません。ゲーム機メーカーは、自社製タイトルの販売と、独自サービスの提供、サードパーティータイトルの販売で得られる手数料などからゲーム機の販売で出る損失を回収します」とツイートしています。





記事作成時点で販売されているPlayStation 5やXbox Series X/Sといったゲーム機も、売れば売るほど赤字であることが明らかになっています。ただし、Nintendo Switchだけはゲーム機の販売だけで利益を出している、とAhmad氏は指摘しています。





なお、ゲーム機の販売では赤字を出しているXboxですが、記事作成時点ではソフトウェアおよびサービス部門の売上から10億ドル(約1100億円)以上の利益を出しています。