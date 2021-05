2021年05月06日 10時55分 ネットサービス

トランプ前大統領のアカウント無期限停止についてFacebookの独立監査機関が支持を表明



ドナルド・トランプ前大統領のアカウントを無期限に停止するというFacebookの措置について、独立監査組織のFacebook監督委員会が「正当なものだった」と支持を表明しました。



2021年1月6日にトランプ前大統領の支持者層が引き起こした連邦議会議事堂襲撃事件を受け、Twitter、Twitch、YouTubeなどのインターネットサービス大手が一斉にトランプ前大統領のアカウントを凍結。Facebookも1月7日にトランプ前大統領のFacebookとInstagramアカウントを無期限停止処分にしました。



この決定について、Facebookは元判事や元政治家、法学者、政治学者、哲学者など、専門家40名で構成される独立監査委員会である監督委員会に審議を要請。審議の結果に応じて、トランプ前大統領のアカウントの停止措置を維持するどうかを決めるとしていました。



そして現地時間2021年5月5日、同委員会はトランプ前大統領のアカウントの停止措置について、トランプ前大統領の投稿が暴力に従事する人々を賞賛するものだったと認定し、「当該措置は正当だった」と支持を表明。一方で「無期限」という期間を明確に定めなかった点については、「通例ではFacebookのペナルティは『違反コンテンツの削除』『期限付きの停止』『当該ページとアカウントの永続的な無効化』のいずれかだが、今回の措置はどれにも該当しておらず、不確定かつ基準の存在しないペナルティである」と主張し、Facebookに対して是正を求めました。



今回の監督委員会の決定に対し、Facebookは「前例のない状況に対して我々が講じた例外的な措置を監督委員会が認めたことをとうれしく思います」とコメント。同委員会が停止期間を明確に定めるように求めた点については、「明確かつ適切な措置を新たに講じます」と述べています。