Facebookでポリシー違反のはずの「クレジットカードにおける年齢差別広告」が表示されていたことが判明

The Markupが確認した広告は全部で91個で、これらは異なる6つの住宅担保貸付あるいはクレジットカードについてのものでした。それぞれの広告にはFacebookの識別子が振られており、同じ広告でも地域や時間、その他ターゲティングで複数のバージョンが存在したとのこと。 これらの情報はThe Markupの「 The Citizen Browser Project 」でデータが収集されました。The Citizen Browser Projectでは2021年3月16日から4月26日までの間、1800人以上のパネリストが参加して、自分のFacebookフィードに表示された広告の内容を、広告機能の一部である「 この広告が表示されている理由 」の情報と共にプロジェクトに提供しました。 この結果、以下のように、4社の広告は年齢によるターゲティングを行っていることが判明。特定の種類の画像あるいはキャッチコピーの広告を、Aspirationは25~65歳、Chimeは18~40歳、Hometapは34~64歳、Varoは22~45歳の年齢層にのみ表示していました。

by Pabak Sarkar | Flickr しかし、2021年4月、The Markupは複数のクレジットカード企業の広告がFacebookのポリシーに違反して、年齢によるターゲティングを行っていたことを報じました。 The Markupがポリシー違反を確認したのは「Aspiration」「Hometap」「Chime」「Varo」の4社。このうち、ChimeとAspirationのポリシー違反は、2019年11月に公民権団体が起こした訴訟で特定されていましたが、HometapとVaroは初の報告です。

アメリカのFacebookのポリシーでは、金融・住宅ローン・雇用に関する広告を、年齢や性別といったユーザーの属性によって表示/非表示とすることを禁じています。これは差別の助長を防ぐための措置ですが、新たに、クレジットカードの広告が、特定の年齢層にのみ表示されていたことがわかりました。 Credit Card Ads Were Targeted by Age, Violating Facebook’s Anti-Discrimination Policy ? The Markup https://themarkup.org/citizen-browser/2021/04/29/credit-card-ads-were-targeted-by-age-violating-facebooks-anti-discrimination-policy

2021年05月06日 06時00分00秒 in ネットサービス, Posted by logq_fa

