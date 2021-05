キャラ追加で難度が変化した「2キャラふえたよ！『ワンナイト人狼×ゆるキャン△』」をプレイしてみた

・関連記事

あの「人狼ゲーム」をカードゲーム化してわずか10分&少人数でサクサク遊べる「ワンナイト人狼」を実際にプレイしてみたレビュー - GIGAZINE



「BEASTARS」で起こった食殺事件の犯人を一夜限りで暴くゲーム「ビースターズ×ワンナイト人狼」を遊んでみた - GIGAZINE



パーティーゲーム「人狼」と「亜人」が合体した「亜人狼~不死身の亜人を探せ!~」 - GIGAZINE



SF人狼ゲームの背後に隠された謎を時間がループする宇宙船内で解き明かすNintendo Switch版「グノーシア」プレイレビュー - GIGAZINE



「ゆるキャン△」のなでしこやしまりんが巻き込まれるトラブルをキャンプ道具や食材で鮮やかに解決する「ゆるキャ△ット&チョコレート」を遊んでみた - GIGAZINE



2021年05月04日 18時30分00秒 in レビュー, ゲーム, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.