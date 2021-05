頭蓋骨を取り換えて特殊能力を受け継ぐ2Dローグライクアクション「Skul: The Hero Slayer」プレイレビュー

「Skul: The Hero Slayer」はNintendo Switch版の発売も予定されていますが、2021年4月時点ではPC版のみ。PC版はSteamで購入可能で、価格は税込2050円です。 Steam:Skul: The Hero Slayer https://store.steampowered.com/app/1147560/Skul_The_Hero_Slayer/

「 Skul: The Hero Slayer 」は、2Dアクションにランダムに登場するアイテムを駆使してダンジョンに繰り返し挑む「 ローグライク 」を組み合わせた2Dローグライクアクションで、「頭蓋骨を取り換えてキャラクターを変身させる」という要素が特徴的なタイトルです。アーリーアクセス時点で、2020年度の大韓民国ゲーム大賞の「インディーズゲーム賞」とユニティコリアアワードの「ベスト革新賞」を受賞するという高い評価を受けていたので、実際にプレイしてどんなゲームになっているのか体験してみました。 Steam:Skul: The Hero Slayer https://store.steampowered.com/app/1147560/Skul_The_Hero_Slayer/ 物語は人間たちが魔王城に襲撃をかけたところから始まります。魔王国と人間の国は平和条約を結んでいたにもかかわらず、突如として勇者を旗頭にして侵略。魔王城は焦土と化しました。魔王を始めとする主要な魔族が捕らわれ、大半の兵士が討ち取られてしまった中、ある幼いスケルトンが見落とされていました。この「スカル」という名前の小さなスケルトンとなって、勇者を打ち倒して魔王国に平和をもたらすというのがこのゲームのストーリーです。

2021年05月02日

