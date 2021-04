胡麻風味が香る甘辛スープがドップリと麺に絡む「胡麻どろ冷し担担麺」など大阪王将の新作2種を食べてみた

・関連記事

瀬戸内産の生しらすと桜エビがたっぷり載ったなか卯の「刺身しらすと生桜海老丼」を食べてみた - GIGAZINE



辛うま豚キムチに濃厚マヨネーズが絡んでやみつき必至の「豚キムチぶっかけうどん」を丸亀製麺で食べてみた - GIGAZINE



もちもちの打ち立てうどん&サクサク天ぷらを家で楽しめる丸亀製麺「丸亀うどん弁当」4種を全制覇してみた - GIGAZINE



2021年04月30日 22時00分00秒 in 試食, Posted by log1k_iy

You can read the machine translated English article here.