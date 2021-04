2021年04月29日 20時00分 メモ

石油メジャーの「シェブロン」を環境被害と健康被害で訴えた弁護士が600日以上勾留され続けている



資本力と政治力で石油の採掘・生産・輸送・精製・販売までの全段階を垂直統合で行い、シェアの大部分を寡占しているのが、石油メジャーです。そんな石油メジャーの一角であるシェブロンを訴えた弁護士が、その反撃によって2019年8月以降自宅勾留され続けています。



Manufacturing Disgrace: Reuters Distorts Chevron v. Donziger — FAIR

https://fair.org/home/manufacturing-disgrace-reuters-distorts-chevron-v-donziger/



The lawyer who took on Chevron – and now marks his 600th day under house arrest | US news | The Guardian

https://www.theguardian.com/us-news/2021/mar/28/chevron-lawyer-steven-donziger-ecuador-house-arrest



600日以上にわたって自宅で勾留され続けている弁護士が、スティーブン・ドンジガー氏です。ドジンガー氏は1993年、エクアドルのアマゾン地域の環境汚染を調査する法務チームに参加し、現地の視察を行いました。



そこでドジンガー氏が見たものは、後にシェブロン傘下となるテキサコが運営する掘削前哨基地と、採掘場から流れ出る廃油を流し込むためのオリンピックプールサイズの穴でした。調査によると、この穴から漏れ出た廃油は先住民族が飲用などの生活用水として使用する川に流れ込んでおり、胃がん・肝臓がん・喉頭がん・小児白血病などの発症率が高まっているという(PDFファイル)結果が得られました。



この結果をもとに、先住民族約3万人が1993年にテキサコに対する集団訴訟を起こし、この原告団の弁護士となったのが、ドジンガー氏でした。開始時点ではテキサコ本社が存在したニューヨークの法廷で訴訟が争われましたが、テキサコの買収を経て被告側となったシェブロンは、エクアドルで審理を行うように要請。これを受けて、ニューヨーク法廷はエクアドルでの判決を受け入れるという条件をシェブロンに認めさせた上で、エクアドルに管轄権を移行しました。この訴訟はエクアドルの最高裁で争われた結果、2011年に原告の主張が認められ、シェブロンに対して95億ドル(約1兆1000億円)という罰金が科されることとなります。



by Roo Reynolds



しかし、シェブロンはエクアドルの判決を受け入れるという前言を翻し、「ドジンガー氏ら原告団は裁判所職員に50万ドル(5400万円)の賄賂を送り、証拠をねつ造した。ドジンガー氏はシェブロンを相手取って数十億ドル(数千億円)を巻き上げるという国境を越えた計画の黒幕だ」と主張して損害賠償の支払いを拒否。ドジンガー氏に対し、マフィアの組織的犯罪などに適用されるRICO法に違反しているとニューヨーク市で訴えを起こしました。



この審理を担当したマンハッタン連邦地裁のルイス・カプラン判事は、ドジンガー氏と原告団が強要や贈賄、資金洗浄の犯罪行為に関与したと述べ、エクアドルの最高裁がシェブロンに科した数百万ドル(数億円)という損害賠償金の支払いは無効であり、ドジンガー氏にはシェブロンの法定費用数百万ドルを支払う義務があるとする判決を下しました。これに対してドジンガー氏は控訴しましたが、カプラン判事はドジンガー氏に対し、PCや電話などの電子機器の内容を確認するためにシェブロンに提出するように命令。ドジンガー氏が他のクライアントの機密情報が含まれているという理由から、弁護士依頼人秘匿特権を盾に拒否したところ、カプラン判事は法廷侮辱罪でドジンガー氏を起訴しました。



そして2019年8月、ドジンガー氏は法廷侮辱罪の審理を待つ間、自宅勾留を続けるように命じられました。ドジンガー氏の左足首には監視用のGPS足輪が取り付けられています。一連の判決に対し、ノーベル賞受賞者29人や「レッド・オクトーバーを追え!」などで知られる俳優のアレック・ボールドウィン氏、ピンク・フロイドの元ボーカルであるロジャー・ウォーターズ氏が声を上げていますが、2021年4月時点でドジンガー氏の勾留は続いています。